Площадь пожара на Вернисажной улице в Москве увеличилась до 3000 «квадратов»

Площадь пожара в строении на Вернисажной улице в Москве возросла до 3 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Страшные кадры пожара с крыши соседнего здания полыхающего квеструма в Измайлове. Видео © Telegram / SHOT

Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания. Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации, людей внутри нет.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло возгорание на улице Вернисажная, дом 6. Сначала огонь охватил 200 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. метров. На борьбу с огнём направили более ста человек и тридцать единиц техники. Два вертолёта Московского авиационного центра привели в готовность.