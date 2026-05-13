Площадь пожара на Вернисажной улице в Москве увеличилась до 3000 «квадратов»
Площадь пожара в строении на Вернисажной улице в Москве возросла до 3 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Страшные кадры пожара с крыши соседнего здания полыхающего квеструма в Измайлове. Видео © Telegram / SHOT
Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания. Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации, людей внутри нет.
Ранее сообщалось, что в Москве произошло возгорание на улице Вернисажная, дом 6. Сначала огонь охватил 200 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. метров. На борьбу с огнём направили более ста человек и тридцать единиц техники. Два вертолёта Московского авиационного центра привели в готовность.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram / SHOT