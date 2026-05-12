Пожарные спасли 180 тысяч кур при пожаре на птицефабрике под Ростовом
Обложка © DALL-E / Life.ru
Пожар произошёл на птицефабрике в хуторе Маркин Октябрьского района Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС России нашим коллегам из ТАСС. По данным ведомства, на территории предприятия загорелась кровля складского помещения. Огонь распространился на площади 1600 квадратных метров.
К месту происшествия прибыли пожарные расчёты. Специалистам удалось локализовать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня.
Во время тушения сотрудники МЧС спасли свыше 180 тысяч кур. Информация о пострадавших людях не приводится. Причины пожара пока не уточняются. На месте продолжают работать экстренные службы.
