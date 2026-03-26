При взрыве в частном доме в Ростове-на-Дону пострадали два человека
В Ростове-на-Дону произошёл взрыв в одноэтажном частном жилом доме, после которого обрушилась часть строения. В результате инцидента пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото © Telegram / Это Ростов новости
«В 19:25 мск поступила информация о том, что в одноэтажном частном жилом доме произошёл хлопок с последующим обрушением части дома, без последующего горения. Предварительно, пострадали два человека (мужчина и женщина)», — говорится в сообщении ведомства.
Возгорания после хлопка не последовало. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Обстоятельства случившегося и причина взрыва устанавливаются.
Ранее в Севастополе наиболее серьёзные разрушения в результате взрыва в доме на улице Павла Корчагина пришлись на угловую квартиру на первом этаже, где находился эпицентр происшествия. Всего пострадавшими числятся 12 человек, среди которых трое детей — все они были госпитализированы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Life.ru