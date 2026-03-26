Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 18:10

При взрыве в частном доме в Ростове-на-Дону пострадали два человека

В Ростове-на-Дону произошёл взрыв в одноэтажном частном жилом доме, после которого обрушилась часть строения. В результате инцидента пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

При взрыве в частном доме в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Фото © Telegram / Это Ростов новости

«В 19:25 мск поступила информация о том, что в одноэтажном частном жилом доме произошёл хлопок с последующим обрушением части дома, без последующего горения. Предварительно, пострадали два человека (мужчина и женщина)», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорания после хлопка не последовало. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Обстоятельства случившегося и причина взрыва устанавливаются.

Ранее в Севастополе наиболее серьёзные разрушения в результате взрыва в доме на улице Павла Корчагина пришлись на угловую квартиру на первом этаже, где находился эпицентр происшествия. Всего пострадавшими числятся 12 человек, среди которых трое детей — все они были госпитализированы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте взрывчатых веществ.

BannerImage

Анастасия Никонорова
