25 марта, 23:15

Взрывы гремят в Выборге вторую ночь подряд, ВСУ снова атакуют Ленобласть

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Ленинградской области вторую ночь подряд работают расчёты противовоздушной обороны. В Выборге слышны взрывы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, взрывы начали раздаваться над Выборгом в районе половины второго ночи, всего было слышно уже 10-12 громких хлопков. Предварительно, сбито несколько вражеских дронов, отражение атаки продолжается. Официальной информации о последствиях пока не было, пожаров или разрушений на земле очевидцы не наблюдают.

Российская ПВО отбила самую массированную атаку дронов ВСУ за год
Российская ПВО отбила самую массированную атаку дронов ВСУ за год

Ранее при падении обломков сбитого вражеского беспилотника в районе села Кленово загорелся частный дом. Один человек пострадал. На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Алена Пенчугина
