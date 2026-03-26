Взорванная квартира в Севастополе осталась без стен, но с уцелевшей иконой

В Севастополе в доме на улице Павла Корчагина, где в ночь на 24 марта прогремел взрыв, наиболее серьёзные повреждения зафиксированы в угловой квартире на первом этаже, которая оказалась в эпицентре происшествия. Об этом сообщает ТАСС.

Внутри этого помещения не сохранилось ни одной внутренней перегородки — понять, где были комнаты, можно лишь по обрывкам обоев. Внешняя стена выгнута на улицу, а фрагмент с балконом полностью вырван; сама балконная конструкция обрушилась.

Пол в помещении прогнулся вниз, наиболее сильный прогиб заметен у внешней стены, где находился эпицентр взрыва. Входная дверь отсутствует, а лестничная площадка и вся квартира завалены мелкой крошкой от стен, среди которой видны личные вещи, игрушки и обувь.

Коммунальные системы в этой точке здания уничтожены: вырваны трубы канализации и газоснабжения. При этом на фоне тотальных разрушений наблюдатели отмечают, что висящая на стене икона осталась нетронутой.

Волонтёры пока не приступали к разбору завалов в этой части здания. До получения официального заключения строительных экспертов пространство считается небезопасным для проведения работ.