Взорванная квартира в Севастополе осталась без стен, но с уцелевшей иконой
В севастопольской квартире, где прогремел взрыв, не осталось стен и прогнулся пол
Обложка © Telegram / РаZVожаев
В Севастополе в доме на улице Павла Корчагина, где в ночь на 24 марта прогремел взрыв, наиболее серьёзные повреждения зафиксированы в угловой квартире на первом этаже, которая оказалась в эпицентре происшествия. Об этом сообщает ТАСС.
Внутри этого помещения не сохранилось ни одной внутренней перегородки — понять, где были комнаты, можно лишь по обрывкам обоев. Внешняя стена выгнута на улицу, а фрагмент с балконом полностью вырван; сама балконная конструкция обрушилась.
Пол в помещении прогнулся вниз, наиболее сильный прогиб заметен у внешней стены, где находился эпицентр взрыва. Входная дверь отсутствует, а лестничная площадка и вся квартира завалены мелкой крошкой от стен, среди которой видны личные вещи, игрушки и обувь.
Коммунальные системы в этой точке здания уничтожены: вырваны трубы канализации и газоснабжения. При этом на фоне тотальных разрушений наблюдатели отмечают, что висящая на стене икона осталась нетронутой.
Волонтёры пока не приступали к разбору завалов в этой части здания. До получения официального заключения строительных экспертов пространство считается небезопасным для проведения работ.
Напомним, в результате взрыва погибли два человека. Пострадавшими считаются 12 человек, включая троих детей, которые были доставлены в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте взрывных устройств. Режим чрезвычайной ситуации введён в трех жилых домах на улице Павла Корчагина — под номерами 14, 16 и 20.
