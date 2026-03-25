Сын погибшей при взрыве в Севастополе рассказал о шоковом состоянии
Обложка © Telegram / РаZVожаев
Сын женщины, погибшей при взрыве в жилом доме в Севастополе, признался, что до сих пор не понимает, что произошло. Трагедия произошла вечером 23 марта в доме на улице Павла Корчагина. Погибла 50-летняя хозяйка квартиры, её четыре дочери получили травмы.
«Я понятия не имею, что там случилось. Идёт следствие. Для меня самого это стало шоком», — цитирует сына РИА «Новости».
Мужчина проживает по другому адресу. В трагедии он потерял не только мать, но и брата, чью гибель сегодня подтвердили.
Напомним, при взрыве погибли два человека. Число пострадавших достигло 12, среди них трое детей — все они были госпитализированы. СК возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения взрывного устройства. В режим ЧС включены три дома по улице Павла Корчагина — № 14, 16 и 20.
