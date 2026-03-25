

25 марта, 15:35

Сын погибшей при взрыве в Севастополе рассказал о шоковом состоянии

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Сын женщины, погибшей при взрыве в жилом доме в Севастополе, признался, что до сих пор не понимает, что произошло. Трагедия произошла вечером 23 марта в доме на улице Павла Корчагина. Погибла 50-летняя хозяйка квартиры, её четыре дочери получили травмы.

«Я понятия не имею, что там случилось. Идёт следствие. Для меня самого это стало шоком», цитирует сына РИА «Новости».

Мужчина проживает по другому адресу. В трагедии он потерял не только мать, но и брата, чью гибель сегодня подтвердили.

Число повреждённых при взрыве домов в Севастополе выросло до 11
Напомним, при взрыве погибли два человека. Число пострадавших достигло 12, среди них трое детей — все они были госпитализированы. СК возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения взрывного устройства. В режим ЧС включены три дома по улице Павла Корчагина — № 14, 16 и 20.

Полина Никифорова
