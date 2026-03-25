Сын погибшей при взрыве в Севастополе рассказал о шоковом состоянии

Сын женщины, погибшей при взрыве в жилом доме в Севастополе, признался, что до сих пор не понимает, что произошло. Трагедия произошла вечером 23 марта в доме на улице Павла Корчагина. Погибла 50-летняя хозяйка квартиры, её четыре дочери получили травмы.

«Я понятия не имею, что там случилось. Идёт следствие. Для меня самого это стало шоком», — цитирует сына РИА «Новости».

Мужчина проживает по другому адресу. В трагедии он потерял не только мать, но и брата, чью гибель сегодня подтвердили.