Число повреждённых при взрыве домов в Севастополе выросло до 11

В результате взрыва в Севастополе пострадало не менее 11 домов. Из них три находятся непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации, а в остальных восьми повреждено только остекление. Об этом сообщила глава Гагаринского муниципального округа Екатерина Фалина. Ранее, утром в среду, сообщалось о семи повреждённых домах. Обследование территории продолжается.

Кроме того, по последним данным, в результате взрыва пострадало более 100 квартир. Фалина отметила, что количество поврежёенного жилья, вероятно, будет расти, так как люди продолжают обращаться в экстренные службы.

Аналогичная ситуация складывается и с автомобилями: власти зафиксировали около 20 повреждённых машин, и это число также может измениться по мере поступления новых заявок.