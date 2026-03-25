Число повреждённых при взрыве домов в Севастополе выросло до 11
Обложка © Telegram / МЧС Севастополя
В результате взрыва в Севастополе пострадало не менее 11 домов. Из них три находятся непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации, а в остальных восьми повреждено только остекление. Об этом сообщила глава Гагаринского муниципального округа Екатерина Фалина. Ранее, утром в среду, сообщалось о семи повреждённых домах. Обследование территории продолжается.
Кроме того, по последним данным, в результате взрыва пострадало более 100 квартир. Фалина отметила, что количество поврежёенного жилья, вероятно, будет расти, так как люди продолжают обращаться в экстренные службы.
Аналогичная ситуация складывается и с автомобилями: власти зафиксировали около 20 повреждённых машин, и это число также может измениться по мере поступления новых заявок.
Напомним, что взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина прогремел 24 марта. Число пострадавших в итоге достигло 12 человек, среди них трое детей — все они были госпитализированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения взрывного устройства. В режим ЧС включены три дома по улице Павла Корчагина — № 14, 16 и 20.
