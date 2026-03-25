25 марта, 13:49

Власти Севастополя выплатят компенсации жертвам взрыва в жилом доме

Родственники погибших при взрыве в Севастополе, а также все пострадавшие получат положенные по закону компенсации. Данное заявление сделал губернатор Михаил Развожаев в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос ТАСС, он отметил, что выплаты покроют как ущерб здоровью, так и иные последствия происшествия. Сейчас идёт оформление необходимых документов, а окончательное решение будет принято на ближайшем заседании правительства.

Напомним, что взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина прогремел 24 марта. Число пострадавших в итоге достигло 12 человек, среди них трое детей — все они были госпитализированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения взрывного устройства. Повреждения получили не только дом, где произошёл взрыв, но и соседние строения. В режим ЧС включены три дома по улице Павла Корчагина — № 14, 16 и 20.

Юлия Сафиулина
