16 мая, 10:51

Площадь пожара после взрыва на АЗС в Пятигорске составила тысячу квадратов

Обложка © Прокуратура Ставропольского края

В Пятигорске на АЗС, где произошел взрыв газовоза, пожар охватил около 1000 квадратных метров. Глава города Дмитрий Ворошилов заявил о повышенном ранге пожара и создании оперативного штаба.

«Объявлен повышенный ранг пожара. На месте создан штаб пожаротушения. Предположительно, площадь пожара — 1000 кв. м», — написал Ворошилов в МАКСЕ.

На месте работают 8 единиц техники и свыше 50 спасателей МЧС.

Ранее сообщалось, что на заправке в Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. Причиной ЧП, предварительно, стало нарушение техники безопасности.

Наталья Демьянова
