Два человека пострадали при взрыве на газовой автозаправке в Пятигорске. Один из них — в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжёлой степени, с ними работают медики», — написал он в Telegram-канале.

Принимаются все необходимые меры по тушению пожара. В ликвидации участвуют 45 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. Все экстренные службы задействованы для устранения последствий. Причиной ЧП, предварительно, стало нарушение техники безопасности.