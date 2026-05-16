16 мая, 10:39

Два человека пострадали при взрыве на газовой автозаправке в Пятигорске

Обложка © Telegram / Новости Ставрополя и Края

Два человека пострадали при взрыве на газовой автозаправке в Пятигорске. Один из них — в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжёлой степени, с ними работают медики», — написал он в Telegram-канале.

Принимаются все необходимые меры по тушению пожара. В ликвидации участвуют 45 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. Все экстренные службы задействованы для устранения последствий. Причиной ЧП, предварительно, стало нарушение техники безопасности.

Наталья Демьянова
