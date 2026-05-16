16 мая, 12:23

Взрывная волна выбила окна в многоэтажке у АЗС в Пятигорске при взрыве газовоза

Обложка © Telegram / Новости Ставрополя и Края

Администрация Пятигорска проводит обход многоквартирного дома, расположенного неподалёку от взорвавшейся автозаправочной станции. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По словам главы региона, конструкции здания не пострадали, однако в нескольких квартирах выбило стёкла.

«В нескольких квартирах выбиты стёкла. Определились с главой города, что людям будет оказана помощь с восстановлением остекления», — написал Владимиров.

На видео попал момент взрыва и огненного гриба на АЗС в Пятигорске

Ранее сообщалось, что на заправке в Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. Предварительная причина ЧП — нарушение правил безопасности. По последним данным, пострадали шесть человек. Масштабный пожар уже удалось локализовать.

Александра Мышляева
