Взрывная волна выбила окна в многоэтажке у АЗС в Пятигорске при взрыве газовоза
Обложка © Telegram / Новости Ставрополя и Края
Администрация Пятигорска проводит обход многоквартирного дома, расположенного неподалёку от взорвавшейся автозаправочной станции. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По словам главы региона, конструкции здания не пострадали, однако в нескольких квартирах выбило стёкла.
«В нескольких квартирах выбиты стёкла. Определились с главой города, что людям будет оказана помощь с восстановлением остекления», — написал Владимиров.
Ранее сообщалось, что на заправке в Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. Предварительная причина ЧП — нарушение правил безопасности. По последним данным, пострадали шесть человек. Масштабный пожар уже удалось локализовать.
