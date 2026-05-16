Взрывная волна выбила окна в многоэтажке у АЗС в Пятигорске при взрыве газовоза

Администрация Пятигорска проводит обход многоквартирного дома, расположенного неподалёку от взорвавшейся автозаправочной станции. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По словам главы региона, конструкции здания не пострадали, однако в нескольких квартирах выбило стёкла.