После взрыва на АЗС в Пятигорске ликвидировали открытое горение

В Пятигорске ликвидировали открытое горение на автозаправочной станции, где ранее произошёл взрыв. Об этом сообщили в МЧС России.

Стадия активного горения после происшествия на АЗС полностью завершена. Сейчас специалисты продолжают работы на месте. Пожарные занимаются охлаждением конструкций и проливкой отдельных участков, чтобы исключить повторное возгорание.

«Горение на заправке в Пятигорске локализовано. Пожарные продолжают работу», – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Параллельно проводится разбор повреждённых элементов сооружений, пострадавших в результате инцидента. К ликвидации последствий привлечены значительные силы: около 60 человек личного состава и 29 единиц специализированной техники.