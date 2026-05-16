После взрыва на АЗС в Пятигорске ликвидировали открытое горение
Обложка © Telegram / Пятигорск Онлайн
В Пятигорске ликвидировали открытое горение на автозаправочной станции, где ранее произошёл взрыв. Об этом сообщили в МЧС России.
Стадия активного горения после происшествия на АЗС полностью завершена. Сейчас специалисты продолжают работы на месте. Пожарные занимаются охлаждением конструкций и проливкой отдельных участков, чтобы исключить повторное возгорание.
«Горение на заправке в Пятигорске локализовано. Пожарные продолжают работу», – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Параллельно проводится разбор повреждённых элементов сооружений, пострадавших в результате инцидента. К ликвидации последствий привлечены значительные силы: около 60 человек личного состава и 29 единиц специализированной техники.
Напомним, на заправке в Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв. В результате пострадали шесть человек. Масштабный пожар разгорелся на площади в тысячу кв.м. Взрывная волна выбила окна в многоэтажке у АЗС в Пятигорске.
