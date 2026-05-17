17 мая, 10:48

В Пятигорске после взрыва на АЗС повреждён газопровод

Обложка © МАХ/Ворошилов

В Пятигорске после взрыва газа на АЗС повреждения получил газопровод «Пятигорскгоргаз». Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

По его словам, жилые дома обеспечены газом в штатном режиме. Однако без газоснабжения пока остаются 12 магазинов и производственных зданий.

Аварийно-восстановительные работы уже запланированы. Подключить оставшиеся объекты власти рассчитывают до конца 19 мая.

Взрывная волна выбила окна в 17 квартирах: Что известно о ЧП на АЗС в Пятигорске

Напомним, взрыв на автозаправке в Пятигорске прогремел во время разгрузки газовоза. После ЧП на территории АЗС начался крупный пожар. Огонь охватил около тысячи квадратных метров. Взрывная волна выбила окна в многоэтажном доме, расположенном рядом с заправкой. Позже открытое горение полностью ликвидировали. После этого пожарные продолжили охлаждать конструкции и проливать отдельные участки, чтобы не допустить повторного возгорания. В итоге спасатели полностью ликвидировали пожар на АЗС.

Николь Вербер
