В Пятигорске после взрыва на АЗС повреждён газопровод

По его словам, жилые дома обеспечены газом в штатном режиме. Однако без газоснабжения пока остаются 12 магазинов и производственных зданий.

Напомним, взрыв на автозаправке в Пятигорске прогремел во время разгрузки газовоза. После ЧП на территории АЗС начался крупный пожар. Огонь охватил около тысячи квадратных метров. Взрывная волна выбила окна в многоэтажном доме, расположенном рядом с заправкой. Позже открытое горение полностью ликвидировали. После этого пожарные продолжили охлаждать конструкции и проливать отдельные участки, чтобы не допустить повторного возгорания. В итоге спасатели полностью ликвидировали пожар на АЗС.