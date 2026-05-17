В Пятигорске полностью ликвидировали пожар на АЗС, где произошёл взрыв

В Пятигорске полностью потушили пожар на автозаправочной станции, где ранее произошёл взрыв. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ставропольскому краю.

«Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадало 6 человек. В тушении пожара принимали участие 45 специалистов и 15 единиц техники», — говорится в сообщении.