16 мая, 21:58

В Пятигорске полностью ликвидировали пожар на АЗС, где произошёл взрыв

Обложка © ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В Пятигорске полностью потушили пожар на автозаправочной станции, где ранее произошёл взрыв. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ставропольскому краю.

«Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадало 6 человек. В тушении пожара принимали участие 45 специалистов и 15 единиц техники», — говорится в сообщении.

Напомним, на заправке в Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв. Масштабный пожар разгорелся на площади в тысячу кв.м. Взрывная волна выбила окна в многоэтажке у АЗС в Пятигорске. Открытое горение было полностью ликвидировано, пожарные занимались охлаждением конструкций и проливкой отдельных участков, чтобы исключить повторное возгорание. Параллельно проводился разбор повреждённых элементов сооружений, пострадавших в результате инцидента.

Тимур Хингеев
