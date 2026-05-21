Три автомобиля повреждено при разгерметизации баллона на АЗС в Невинномысске

В Невинномысске на АЗС «Метан» произошла разгерметизация газового баллона. Инцидент случился во время заправки автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по Ставропольскому краю.

«В результате повреждены три автомобиля, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте работали спасатели. Причины инцидента и степень повреждения машин устанавливаются. Угрозы для населения нет.