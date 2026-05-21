Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 18:04

Три автомобиля повреждено при разгерметизации баллона на АЗС в Невинномысске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Невинномысске на АЗС «Метан» произошла разгерметизация газового баллона. Инцидент случился во время заправки автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по Ставропольскому краю.

«В результате повреждены три автомобиля, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте работали спасатели. Причины инцидента и степень повреждения машин устанавливаются. Угрозы для населения нет.

Один из пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Один из пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске умер в больнице

Ранее в Пятигорске на АЗС произошёл взрыв и возгорание из-за эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. Пострадали шесть человек (один в тяжёлом состоянии), повреждён газопровод «Пятигорскгоргаз», без газа остались 12 магазинов и производственных зданий. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar