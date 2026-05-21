Три автомобиля повреждено при разгерметизации баллона на АЗС в Невинномысске
В Невинномысске на АЗС «Метан» произошла разгерметизация газового баллона. Инцидент случился во время заправки автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по Ставропольскому краю.
«В результате повреждены три автомобиля, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
На месте работали спасатели. Причины инцидента и степень повреждения машин устанавливаются. Угрозы для населения нет.
Ранее в Пятигорске на АЗС произошёл взрыв и возгорание из-за эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. Пострадали шесть человек (один в тяжёлом состоянии), повреждён газопровод «Пятигорскгоргаз», без газа остались 12 магазинов и производственных зданий. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.
