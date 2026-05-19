Один из пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске умер в больнице

В городской клинической больнице Пятигорска скончался один из пострадавших при взрыве газа на автозаправочной станции. Трагедия произошла 19 мая. Об этом сообщили в медучреждении.

«Один из пострадавших при взрыве на АЗС скончался. У него было 96% ожогов», — сказал собеседник ТАСС.