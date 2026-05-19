Один из пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Обложка © Life.ru
В городской клинической больнице Пятигорска скончался один из пострадавших при взрыве газа на автозаправочной станции. Трагедия произошла 19 мая. Об этом сообщили в медучреждении.
«Один из пострадавших при взрыве на АЗС скончался. У него было 96% ожогов», — сказал собеседник ТАСС.
16 мая на заправке в Пятигорске произошёл взрыв с последующим возгоранием: сообщалось о шести пострадавших, без газоснабжения остались 12 магазинов и производственных зданий. Возбуждено уголовное дело. Владелец АЗС — депутат Давид Саградов (38 лет), он уже дал показания, решается вопрос об аресте. По версии СК, взрыв произошёл из-за эксплуатации небезопасного газового оборудования и разгерметизации рукава газовоза, из-за чего топливо начало вытекать во время перекачки.
лавные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.