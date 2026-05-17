Владельцем взорвавшейся АЗС в Пятигорске оказался депутат Саградов

Владельцем взорвавшейся автозаправочной станции в Пятигорске, где пострадали шесть человек, оказался депутат Давид Саградов, сообщает SHOT. 38-летний парламентарий уже дал показания, решается вопрос о его аресте.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Депутату грозит до шести лет лишения свободы.

Это не первая уголовная история Саградова. В 2022 году на него завели дело о незаконном предпринимательстве. По версии следствия, с апреля 2017 года по апрель 2023 года он без необходимой лицензии продавал сжиженный углеводородный газ через десять автогазозаправочных станций. Доход от незаконной деятельности составил 468,2 миллиона рублей.

В Пятигорске 16 мая произошёл взрыв с последующим возгоранием на автозаправочной станции. В результате инцидента пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, а прокуратура Ставропольского края начала проверку для установления всех обстоятельств и виновных. После взрыва повреждения получил газопровод «Пятигорскгоргаз». Без газоснабжения пока остаются 12 магазинов и производственных зданий.