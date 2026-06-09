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Регион
9 июня, 18:28

В Кизилюрте прекращена подача газа после ЧП

Обложка © Telegram/ Новости Кизилюрта

Обложка © Telegram/ Новости Кизилюрта

В Кизилюрте прекратили подачу газа после ЧП на участке магистрального газопровода. Об этом сообщили в администрации города. По обновлённым данным, пожар произошел между Гельбахом и Бавтугаем. Сейчас в трубе догорают остатки газа.

В Кизилюрте после взрывов перекрыли газ. Видео © Telegram/ Новости Кизилюрта

Ранее в региональном управлении МЧС сообщали, что на магистральном газопроводе, предварительно, произошли три взрыва. Жителей ближайших домов эвакуировали. Врио главы Дагестана Фёдор Щукин заявил, что пострадавших нет.

«Подача газа прекращена, и в настоящее время догорают остатки газа в трубе. На месте работают специалисты. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в мэрии.

Специалисты продолжают работу на месте происшествия. После ликвидации пожара им предстоит оценить повреждения и восстановить подачу газа.

Минздрав Дагестана: Информации о пострадавших при ЧП в Кизилюрте нет
Минздрав Дагестана: Информации о пострадавших при ЧП в Кизилюрте нет

Ранее Life.ru публиковал видео мощно взрыва в Кизилюрте. Напомним, что зафиксировано три взрыва на магистральном газопроводе. Предварительно установлено, что взрывы произошли на газопроводе диаметром 1200 мм. Информация уточняется.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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