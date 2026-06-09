В Кизилюрте прекращена подача газа после ЧП
Обложка © Telegram/ Новости Кизилюрта
В Кизилюрте прекратили подачу газа после ЧП на участке магистрального газопровода. Об этом сообщили в администрации города. По обновлённым данным, пожар произошел между Гельбахом и Бавтугаем. Сейчас в трубе догорают остатки газа.
В Кизилюрте после взрывов перекрыли газ. Видео © Telegram/ Новости Кизилюрта
Ранее в региональном управлении МЧС сообщали, что на магистральном газопроводе, предварительно, произошли три взрыва. Жителей ближайших домов эвакуировали. Врио главы Дагестана Фёдор Щукин заявил, что пострадавших нет.
«Подача газа прекращена, и в настоящее время догорают остатки газа в трубе. На месте работают специалисты. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в мэрии.
Специалисты продолжают работу на месте происшествия. После ликвидации пожара им предстоит оценить повреждения и восстановить подачу газа.
Ранее Life.ru публиковал видео мощно взрыва в Кизилюрте. Напомним, что зафиксировано три взрыва на магистральном газопроводе. Предварительно установлено, что взрывы произошли на газопроводе диаметром 1200 мм. Информация уточняется.
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