Минздрав Дагестана: Информации о пострадавших при ЧП в Кизилюрте нет
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В Кизилюртовском районе Дагестана на месте крупного возгорания дежурят бригады скорой помощи, но информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Медики Дагестанского центра медицины катастроф уже приведены в полную готовность для экстренного реагирования. За развитием обстановки следит врио министра здравоохранения республики Ярослав Глазов. Вопрос оказания помощи возможным пострадавшим находится на его личном контроле.
Напомним, что в дагестанском городе Кизилюрт произошло крупное возгорание из-за трёх взрывов на магистральном газопроводе. По предварительным данным МЧС республики, сообщения о происшествии начали поступать по номеру 112, на место немедленно выехали пожарные расчёты. Установлено, что взрывы прогремели на трубе диаметром 1200 миллиметров в непосредственной близости от АЗС.
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