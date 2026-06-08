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8 июня, 15:19

Крупный пожар охватил склад с текстилем в подмосковном Дзержинском

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожарные расчёты ликвидируют возгорание на складском комплексе в городе Дзержинский Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарные ликвидируют возгорание в Дзержинском. Видео © «Макс» / МЧС Московской области

По данным ведомства, огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. Инцидент произошёл на объекте, расположенном по адресу: Дзержинское шоссе, дом 1. На момент прибытия первых спасательных подразделений горело двухэтажное складское помещение, предназначенное для хранения текстильной продукции.

К тушению пожара привлечены 44 человека и 14 единиц специализированной техники. Угрозы распространения огня на соседние строения пока нет. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания выясняются.

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Александра Мышляева
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