Крупный пожар охватил склад с текстилем в подмосковном Дзержинском

Пожарные расчёты ликвидируют возгорание на складском комплексе в городе Дзержинский Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарные ликвидируют возгорание в Дзержинском. Видео © «Макс» / МЧС Московской области

По данным ведомства, огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. Инцидент произошёл на объекте, расположенном по адресу: Дзержинское шоссе, дом 1. На момент прибытия первых спасательных подразделений горело двухэтажное складское помещение, предназначенное для хранения текстильной продукции.

К тушению пожара привлечены 44 человека и 14 единиц специализированной техники. Угрозы распространения огня на соседние строения пока нет. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания выясняются.