Поджоги тополиного пуха вызвали десятки пожаров в России с начала лета

В России с начала лета произошли десятки пожаров из-за поджогов тополиного пуха, пишет SHOT. Об инцидентах сообщают жители Москвы, Самары, Ижевска, Кургана, Оренбурга и других городов. Наиболее опасные ситуации происходят, когда дети жгут пух во дворах многоэтажек.

Горит тополиный пух. Видео © SHOT

Так, в столице недавно несовершеннолетние устроили пожар, подпалив «летний снег» рядом с припаркованными автомобилями. В другом районе Москвы ребёнок повторил опасный эксперимент прямо у детской площадки. Пострадавших в этих эпизодах нет.

В Самаре пламя после поджога пуха перекинулось на ветки и залежи сухой травы. В Кургане огонь стремительно охватил парковую зону. Пока на место происшествия добирались пожарные, локализовать горение удалось силами сотрудников и посетителей. В итоге серьёзного ущерба удалось избежать.

Ранее Life.ru рассказал, как бороться с аллергией на тополиный пух. Отдельная проблема в том, что люди часто связывают ухудшение самочувствия только с белыми хлопьями на улицах. На практике всё сложнее: когда в городе появляется тополиный пух, в воздухе уже могут активно присутствовать и другие аллергены, а сам пух дополнительно раздражает слизистые и переносит пыльцу растений. Поэтому выраженная реакция в конце мая и начале июня — это не редкость.