Игра с «пушистыми сугробами» может грозить удушьем для собак, предупредил ветеринар

Тополиный пух — это не просто сезонная неприятность, а реальная угроза для жизни собак. Ветеринарный врач Михаил Шеляков в комментарии для Life.ru объяснил, почему пушистые комочки могут вызвать удушье и отёк, какие породы в зоне особого риска и почему нельзя позволять питомцу играть с «пуховыми сугробами».

Тополиный пух может собирать на себе значительное количество бактерий, плесени, других аллергенов, городских загрязнений, в том числе следов углеводородов и испражнений. Самая значимая опасность — пух может вдыхаться, вызывая сильнейший кашель, сужение воздуховодных путей (носа, трахеи), отёк, затруднение дыхания, а также конъюнктивиты и кожные реакции. Вдыхание пуха может привести к кашлю, удушью, отёку, а в тяжёлых случаях даже к смертельным исходам. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

Собеседник поясняет: пух сам по себе — спорный аллерген, но он работает как магнит для уличной грязи, выхлопов, плесени и даже ядов. Кроме того, пух может маскировать острые предметы (колючки, проволоку, шипы) или отраву — собака просто не заметит опасности. Конъюнктивиты и кожные реакции можно минимизировать гигиеной после прогулок (промыть глаза, протереть кожу), но лёгкие и гортань так не промоешь.

Особую осторожность нужно проявлять владельцам брахиоцефальных пород — собак с приплюснутой мордой (мопсы, бульдоги, боксёры, пекинесы). У них изначально затруднено дыхание, а жара и разрежённый воздух только усугубляют ситуацию. Малейший отёк или попадание пуха в дыхательные пути для таких собак могут стать фатальными.

«Необходимо пережить это время года, ограничивая контакт с тополиным пухом. Не очень хорошая идея позволять собаке утыкаться носом в пуховые сугробы и играть с ними, хотя это и забавно. Опасность в пухе существенная», — резюмировал эксперт.

Ранее Life.ru писал, что число обращений к аллергологам и иммунологам в России за год выросло примерно на 15% на фоне распространения тополиного пуха и сопутствующих факторов, сообщила аллерголог Юлия Харина. По её словам, пух не является аллергеном, но переносит пыльцу и загрязнения, а у курильщиков слизистая более уязвима.