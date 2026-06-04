Тополиный пух достал даже тех, у кого никогда не было аллергии. Врачи в шоке от статистики

Медики фиксируют рост обращений к аллергологам и иммунологам на фоне распространения тополиного пуха и сопутствующих факторов окружающей среды. За год число обращений к профильным специалистам увеличилось примерно на 15%. Об этом Telegram-каналу Baza сообщила аллерголог-иммунолог Юлия Харина.

В медицинских учреждениях всё чаще появляются не только пациенты с подтверждённой аллергией или астмой, но и люди, ранее не сталкивавшиеся с подобными симптомами. Специалисты связывают это с сочетанием причин, включая экологическую обстановку, климатические изменения и высокую концентрацию пыльцы в воздухе.

Отдельно отмечается роль тополиного пуха: он не является аллергеном, однако способен переносить и накапливать частицы пыльцы и загрязнений, усиливая раздражение дыхательных путей. По мнению медиков, дополнительным фактором выступает образ жизни пациентов. В частности, у курильщиков из-за хронического воспаления слизистой дыхательные пути становятся более уязвимыми и легче пропускают раздражающие вещества.

Ранее сообщалось, что анафалактический шок может протекать без характерных кожных симптомов, что затрудняет его раннее распознавание и повышает риск позднего оказания помощи. В ряде случаев у пациентов отсутствуют привычные признаки аллергии — сыпь, зуд или покраснение кожи, из-за чего состояние может быть ошибочно принято за обычное недомогание.