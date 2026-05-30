Не только аллергия: Врач перечислил смертельные риски от бытовой пыли

Бытовая пыль провоцирует аллергию, воспаление и окислительный стресс, повреждает дыхательные пути, а также ускоряет старение организма. О рисках предупредил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Врач пояснил, что опаснее всего частицы с острыми гранями и волокнистая пыль, пишет Общественная Служба Новостей. Они механически травмируют ткани и забивают дыхательные пути. При долгом воздействии слизистые истончаются, защитные функции нарушаются, а аллергия на клещей, плесень или шерсть животных усиливает реакцию.

Еделев добавил, что хронический пылевой бронхит развивается при постоянном контакте с пылью. Болезнь сопровождается спазмами, избыточной слизью и нарушением дыхания. Пыль также вызывает конъюнктивит, дерматиты и экзему, а токсичные соединения в её составе вредят всему организму. Наиболее уязвимы дети, пожилые люди, аллергики и пациенты с болезнями лёгких и сердца.

Эксперт назвал влажную уборку главным средством защиты. Также помогают пылесосы, проветривание в часы низкой запылённости и влажность воздуха 40–60%. Детские комнаты врач рекомендовал убирать не реже трёх раз в неделю, кухню и прихожую — раз в два–три дня, остальные помещения — еженедельно.

