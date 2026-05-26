Закрытые окна не помогут: Названы 7 неожиданных мест, где прячется пыльца в квартире

Для миллионов людей цветущие деревья на улице — не радость, а настоящее испытание. Даже при регулярной уборке пыльца всё равно проникает в квартиру и оседает в самых неожиданных местах. Эксперт по продуктам для уборки компании TROUVER Цао Синьюй рассказал Life.ru, где именно в доме скрываются аллергены и как с ними бороться.

По данным Института иммунологии РФ, различными формами аллергии страдают от 17 до 30% населения страны. Значительная часть из них реагирует именно на пыльцу растений. В апреле начинают цвести берёзы, в мае — ольха, ясень и дуб, а в июне к ним присоединяются злаковые травы. Сезон продолжается практически до конца лета.

Иммунная система воспринимает пыльцу как угрозу и запускает выработку гистамина — вещества, участвующего в иммунных реакциях. В результате появляются насморк, слезотечение, кашель, зуд и воспаление слизистых. В городах симптомы часто выражены сильнее, поскольку загрязнённый воздух повышает аллергенность пыльцы, а сами частицы могут переносить споры плесени.

Почему закрытые окна не помогают

Закрытые окна и двери не способны полностью защитить квартиру от пыльцы. Частицы размером от 20 до 60 микрон могут часами находиться в воздухе.

Аллергены проникают через вентиляционные отверстия, микротрещины в стенах, оседают на одежде, обуви, шторах, мебели и коврах. Дом в период цветения не станет полной защитой от аллергии, если не уделять уборке повышенное внимание. Цао Синьюй Эксперт по продуктам для уборки компании TROUVER

Одной из главных «слепых зон» становятся карнизы и верхние поверхности шкафов. Тёплый воздух поднимает мелкие частицы вверх, где они постепенно оседают. Достаточно резко задёрнуть шторы — и пыльца снова оказывается в воздухе. Сами шторы в сезон цветения работают как своеобразный фильтр, накапливая аллергены. Стирать их рекомендуется примерно раз в две недели.

Телевизор, картины и дверные коробки

Верхняя часть телевизора — ещё одно место активного скопления пыли и пыльцы. Из-за статического электричества экраны буквально притягивают мельчайшие частицы из воздуха.

Протирать корпус и верхнюю грань телевизора лучше сухой микрофиброй — она удерживает пыль, а не разносит её по комнате.

То же касается рамок картин, зеркал и верхних частей дверных коробок. Любые горизонтальные поверхности, на которые редко обращают внимание, постепенно превращаются в накопители аллергенов. Эксперт советует протирать их влажной салфеткой хотя бы раз в неделю.

Книги и ковры — скрытые накопители пыльцы

Книги на открытых полках также входят в число зон риска. Страницы и корешки накапливают пыль, а при повышенной влажности в книгах может развиваться плесень, споры которой сами по себе являются сильным аллергеном.

В идеале книги лучше хранить за стеклянными дверцами. Если такой возможности нет, рекомендуется регулярно протирать корешки влажной тканью и не допускать скопления пыли на полках.

Отдельного внимания заслуживают ковры. Ворс удерживает пыльцу, принесённую с улицы на обуви, а затем постепенно возвращает её в воздух при ходьбе. Во время сезона цветения ковры желательно убрать совсем. Если это невозможно, их следует пылесосить ежедневно или хотя бы через день.

Эксперт отметил, что многие совершают ошибку, быстро проходясь пылесосом по поверхности. Такой способ лишь поднимает пыльцу в воздух. Более эффективны медленные перекрывающиеся движения с небольшим нажимом — так частицы лучше удаляются из глубины ворса.

Радиаторы и кондиционеры

Даже выключенные весной радиаторы остаются источником скопления пыли. Очистить рёбра батарей удобнее всего узкой насадкой пылесоса или плоской щёткой с длинной ручкой.

Ещё одна потенциальная проблема — кондиционер. Если фильтры давно не чистили, при включении охлаждения устройство начинает распространять пыльцу по всей квартире.

Фильтры грубой очистки способны задерживать до 90% крупных частиц, но только при регулярном обслуживании. В период активного цветения их рекомендуется промывать каждые 7–10 дней. Если в кондиционере установлен HEPA-фильтр, его следует очищать антистатической щёткой раз в две-три недели.

Ранее Life.ru писал, что укус обычной пчелы может быть смертельно опасным, если не знать правил первой помощи. Эксперты объяснили, как отличить нормальную реакцию организма от аллергии и что делать, если состояние начинает стремительно ухудшаться.