Россиянам рассказали, может ли сотрудник-аллергик уйти на удалёнку в период обострения

Работники могут отсутствовать на работе по уважительным причинам, которые не зависят от их воли. К таким обстоятельствам относятся болезни, вызовы в государственные органы, чрезвычайные ситуации, выполнение государственных обязанностей, а также случаи задержки заработной платы более 15 дней. При этом законодательство не содержит исчерпывающего списка уважительных причин для отсутствия на рабочем месте, сообщил RT юрист Александр Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что работодатели должны опираться на закон, разъяснения Роструда и судебную практику. Например, если у работника имеется аллергия на цветение, он может обратиться к начальству с просьбой о переводе на удалённый режим работы в период обострения. Важно, чтобы характер выполняемой работы позволял её дистанционное выполнение.

При этом у работодателя должен быть установлен порядок работы на дому, который включает в себя обеспечение необходимыми средствами труда и возможные компенсации.

«В случае же невозможности работы дома сотрудник может взять отпуск или больничный», — заключил юрист.

