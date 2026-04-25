Кровь изо рта и губ: Россиянка чуть не убила себя таблетками от мигрени

В подмосковной Балашихе 31-летней женщине диагностировали синдром Стивенса – Джонсона после приёма таблеток от мигрени. У пострадавшей пошла кровь изо рта и губ, отекло лицо, и возникла угроза жизни. О случившемся пишет SHOT.

Россиянка едва не умерла от таблеток от мигрени. Фото © SHOT

Виктория страдала страшными головными болями на протяжении двадцати лет. Периодически ей удавалось купировать своё состояние разными обезболивающими, но мигрени возвращались снова и снова. На днях россиянка получила рецепт на очередное лекарство от головных болей. Женщина выпила таблетки перед сном, а утром проснулась с отёкшим лицом и сыпью на руках.

Бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в инфекционное отделение местной больницы. Сначала врачи заподозрили стоматит, конъюнктивит или вирус Коксаки. Но анализы показали редкий синдром Стивенса – Джонсона. Это тяжёлая, угрожающая жизни аллергическая реакция. Болезнь сказалась на глазах, носоглотке и добралась до внутренних органов. Две недели пациентка проходила лечение в стационаре. Сейчас её выписали, ей предстоит длительное восстановление.

