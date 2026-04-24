Гигантский невус побеждён: Врачи центра Блохина подарили 7-летней Арине чистое лицо и новую жизнь

Врачи НМИЦ онкологии им. Блохина успешно вылечили 7-летнюю Арину Ниязову от крупного двустороннего невуса на лице. Десять сеансов лазерной терапии, проведённых специалистами, помогли девочке обрести уверенность и избавиться от комплексов. Подробности — в материале Life.ru.

Мама девочки Сабиля Ниязова рассказала, что первые изменения на коже дочери появились после красных корочек, образовавшихся после болезни. Затем на лице выросли обширные синие пятна, закрывшие всю центральную часть, как маска. Родители обращались к разным врачам, в том числе в Саратове, но никто не мог поставить точный диагноз. Версии звучали разнообразные — от «пройдёт само» до самых страшных.

«Люди оборачивались, говорили: «У вас ребёнок грязный, что с ней?» Она потом ко мне подходила, спрашивала: «Мам, почему я не такая? Почему у меня эти пятнышки?» Я её приняла такой, какая она есть. Я её люблю такую, и с пятнышками, я даже их не замечала. Мне про это говорили только люди. <...> Мне даже диагноз не говорили, не объяснили, что это не пройдёт. Кто-то говорил, пройдёт, кто-то говорил, что она скоро умрёт», — поделилась мама Арины.

Так выглядело лицо Арины до лечения.

Руководитель подразделения службы лазерной хирургии центра Блохина Татьяна Белышева пояснила, что у Арины был редкий случай невуса Ота иссиня-чёрного цвета. Конечно же, патология сказывалась на девочке психологически и мешала ей социализироваться. Ситуация требовала обязательной помощи.

Специалисты применили q-switched-лазер (с модулированной добротностью), который создаёт внутри кожи микровзрыв, не нарушая её целостности. Потребовалось десять таких процедур. Заведующая отделом анестезиологии и реанимации детской онкологии Нунэ Матинян добавила, что каждое вмешательство проходит под высокотехнологичным мониторингом и современными анестетиками, поэтому ребёнок не испытывает боли. Сейчас на лице Арины почти не осталось следов недуга.

«Это действительно такое обоюдное счастье, и профессиональное — для доктора и, безусловно, для семьи, и для девочки, которая у нас на глазах растёт и уже сейчас пойдёт в школу. Поэтому мы очень рады, что всё получилось», — призналась Белышева.

Сейчас Арина готовится пойти в первый класс и чувствует себя увереннее. Она мечтает стать художником и нарисовать своего лечащего врача Татьяну Сергеевну. Её мама поделилась, что дочь теперь видит и понимает: она почти как все.

«На общих фотографиях это видно», — заключила Сабиля.

