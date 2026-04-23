Врачи совершили чудо без скальпеля: Из пациентки достали проглоченную у стоматолога отвёртку

В Екатеринбурге специалисты Центральной городской больницы №20 провели эндоскопическую операцию и извлекли из кишечника пациентки стоматологическую отвёртку, которую она случайно проглотила в частной клинике во время протезирования зубов. Об этом Life.ru сообщили в уральском Минздраве.

Женщина обратилась к врачам после инцидента, произошедшего во время стоматологического лечения в частной клинике, где она случайно проглотила инструмент. Обследование в ЦГБ №20 Екатеринбурга показало, что инородное тело — стоматологическая отвёртка — находится в кишечнике. Медики приняли решение отказаться от полостной операции и применить эндоскопический метод с использованием специальной петли.

Под контролем врачей предмет был аккуратно извлечён через естественные пути без хирургического вмешательства. Процедура прошла успешно, осложнений не возникло, после чего состояние пациентки стабилизировалось, и она была выписана домой.

Специалисты отмечают, что подобные случаи требуют высокой квалификации и современного оборудования, позволяющего проводить малоинвазивные вмешательства. По словам заведующего отделением эндоскопии и ультразвуковых методов исследования Альберта Субботина, подобные ситуации происходят редко, однако медицинская команда готова к решению любых задач

