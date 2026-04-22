Россиянка в ДТП полностью содрала кожу на ноге, но врачи сумели её «залатать»

В Электростальскую больницу доставили женщину с тяжёлыми травмами после аварии. В результате ДТП она содрала кожу от верха бедра до голеностопа, а также получила проникающее ранение коленного сустава и открытый перелом малоберцовой кости. Об этом Life.ru рассказали в Минздраве Московской области.

В Подмосковье врачи спасли ногу женщине после тяжёлого ДТП. Фото © Минздрав Московской области

«Пациентку сразу же поместили в реанимацию <...> Далее нам предстояло провести аутодермопластику — пересадку собственной кожи <...> Пересадка кожи проходила в несколько этапов, каждый из которых стал успешным», — рассказал травматолог-ортопед Осмоналиев Абдырасул.

После операций медики продолжили лечение, чтобы избежать осложнений. У пострадавшей также выявили ограничение подвижности суставов, поэтому ей назначили длительную реабилитацию. В программу вошли массаж, физиотерапия и занятия на специальном тренажёре. Через несколько месяцев лечения женщина смогла вновь ходить и готовится к возвращению к привычной жизни.

