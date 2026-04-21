Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 апреля, 06:15

Трансплантацию рук и пересадку почки теперь покрывает ОМС

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В России трансплантация верхних конечностей стала доступна в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в документе правительства.

Теперь пациенты смогут получать такую высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно по полису ОМС.

Кроме того, с 2026 года в перечень бесплатных операций по ОМС вошла и пересадка почки. Ранее такие процедуры были доступны, но теперь их финансирование закреплено в рамках системы страхования.

Шанс на новую жизнь: Кому положена бесплатная операция для снижения веса по ОМС
Кроме того, россияне с официальным диагнозом «ожирение» теперь смогут получать хирургическое лечение бесплатно по полису ОМС. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что бариатрическую помощь включили в перечень услуг, финансируемых из государственных средств.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Андрей Бражников
