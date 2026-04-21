Трансплантацию рук и пересадку почки теперь покрывает ОМС

В России трансплантация верхних конечностей стала доступна в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в документе правительства.

Теперь пациенты смогут получать такую высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно по полису ОМС.

Кроме того, с 2026 года в перечень бесплатных операций по ОМС вошла и пересадка почки. Ранее такие процедуры были доступны, но теперь их финансирование закреплено в рамках системы страхования.

Кроме того, россияне с официальным диагнозом «ожирение» теперь смогут получать хирургическое лечение бесплатно по полису ОМС. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что бариатрическую помощь включили в перечень услуг, финансируемых из государственных средств.