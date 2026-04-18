Шанс на новую жизнь: Кому положена бесплатная операция для снижения веса по ОМС

Минздрав включил в полис обязательного медицинского страхования бариатрическую помощь — хирургическое вмешательство для борьбы с ожирением. В медицинских кругах это решение не вызвало удивления: проблема действительно приобрела масштабный характер, признаёт врач-эндокринолог Наталья Петрова.

«Это принципиальный шаг: ожирение окончательно признаётся заболеванием, требующим активного лечения», — отметила она в беседе с 360.ru.

По данным специалиста, за последние годы распространённость патологии в стране выросла более чем на 50%, и прогноз неутешительный — дальнейший рост неизбежен. Бариатрическая хирургия считается одним из самых эффективных методов лечения тяжёлых форм ожирения.

Операции обеспечивают снижение 50–80% избыточной массы тела, а ремиссия сахарного диабета второго типа достигается примерно в 60–80% случаев в зависимости от методики. Существуют две основные группы вмешательств.

Первая — комбинированные (шунтирующие) операции: гастрошунтирование, билиопанкреатическое шунтирование. Они дают максимальный метаболический эффект, одновременно уменьшая объём питания, снижая всасывание и влияя на гормональную регуляцию. Вторая группа — рестриктивные вмешательства, включая продольную резекцию желудка. Они в основном лишь ограничивают объём органа.

В системе ОМС акцент сделают на шунтирующих операциях как наиболее эффективных при метаболических осложнениях. Показания — индекс массы тела от 40 либо от 35 при наличии сопутствующих заболеваний (в первую очередь диабета). Решение о хирургии принимает врачебная комиссия. Спрос на такие процедуры сейчас растёт.

Напомним, россияне с официальным диагнозом «ожирение» теперь смогут получать хирургическое лечение бесплатно по полису ОМС, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Бариатрическую помощь включили в перечень услуг, финансируемых из государственных средств.