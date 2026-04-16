Бесплатные операции для пациентов с ожирением: Мурашко объявил о новой возможности ОМС
Теперь россиянам с диагнозом «ожирение» гарантировано предоставление хирургического лечения без оплаты — по полису ОМС. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России, такой вид медпомощи внесли в перечень услуг, финансируемых из госсредств.
«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — сказал он.
В прошлом месяце в Санкт-Петербурге по ОМС уже провели резекцию желудка. Как рассказала Ева Медвенская, глава центра хирургии ожирения, во время операции иссекается зона органа, отвечающая за выработку грелина — так называемого «гормона голода». Благодаря этому пищевой комок быстрее эвакуируется в кишечник, и чувство сытости приходит раньше. Вмешательство проводится малоинвазивным способом, а на реабилитацию уходит не более четырёх дней.
Ранее в Министерстве здравоохранения предупредили, что детское ожирение — это прямая дорога «болезням цивилизации». Медики подчёркивают, что профилактика лишнего веса в юном возрасте напрямую сказывается на состоянии здоровья во взрослой жизни. По оценкам учёных, к 2035 году более половины населения планеты будет страдать от ожирения и избыточного веса. Исключением не становятся даже животные. На фоне слишком снежной зимы началось массовое ожирение собак. А воробьи и вовсе пристрастились к картошке фри.
