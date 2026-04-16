Бесплатные операции для пациентов с ожирением: Мурашко объявил о новой возможности ОМС

Теперь россиянам с диагнозом «ожирение» гарантировано предоставление хирургического лечения без оплаты — по полису ОМС. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России, такой вид медпомощи внесли в перечень услуг, финансируемых из госсредств.

«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — сказал он.

В прошлом месяце в Санкт-Петербурге по ОМС уже провели резекцию желудка. Как рассказала Ева Медвенская, глава центра хирургии ожирения, во время операции иссекается зона органа, отвечающая за выработку грелина — так называемого «гормона голода». Благодаря этому пищевой комок быстрее эвакуируется в кишечник, и чувство сытости приходит раньше. Вмешательство проводится малоинвазивным способом, а на реабилитацию уходит не более четырёх дней.