Мальчик чуть не лишился зрения на рыбалке, поймав на крючок свой глаз

В Подмосковье врачи помогли мальчику, получившему тяжёлую травму во время рыбалки. Крючок случайно попал юному рыболову в левый глаз, ребёнок мог лишиться зрения. Бригада скорой помощи срочно доставила его в центр имени Рошаля. Об этом рассказали в Минздраве региона.

Подмосковные врачи спасли зрение школьнику.

При поступлении медики провели обследование, чтобы определить точное расположение инородного тела. Ситуация требовала экстренного вмешательства, так как существовал риск инфекции и полной потери зрения.

«Крючок имел обратное жало, поэтому просто вынуть его было нельзя. Мы провели пациенту сложную офтальмологическую операцию <…> Операция прошла успешно, без осложнений», — рассказал врач-офтальмолог Даниил Гулякин.

После операции специалисты контролировали заживление и внутриглазное давление. В итоге лечение прошло успешно: мальчика выписали домой, зрение полностью сохранено.

