21 апреля, 13:58

Хирург объяснил, когда родимое пятно у новорождённого становится опасным

Хирург Романов призвал в 1-2 месяцы жизни младенца следить за его родимым пятном

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Каждый сотый новорожд\нный в России появляется на свет с младенческой гемангиомой — это не просто родимое пятно, а доброкачественное сосудистое новообразование, рассказал «Газете.ru» детский хирург Дмитрий Романов. По его словам, при рождении гемангиома может быть почти незаметной, но уже к 1–2 месяцам жизни входит в фазу бурного роста.

Именно в этот период особенно важно наблюдение специалиста. Упущенное время грозит рубцами, деформацией тканей или функциональными нарушениями, примерно у 10–15% детей с гемангиомами возникают осложнения, требующие активного вмешательства. Ситуация с лечением изменилась после внедрения бета-адреноблокаторов. Методы лечения бета-блокаторами отражены в клинических рекомендациях Минздрава

Сейчас ведётся работа над обновлением рекомендаций. Ключевой фактор успеха — своевременное начало лечения: гемангиома, пролеченная в 3–4 месяца, может полностью исчезнуть без следа, а при позднем обращении нередко оставляет косметические дефекты или требует хирургического вмешательства, заключил эксперт.

BannerImage
Борис Эльфанд
