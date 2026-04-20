Нюхают подгузники и подмышки: Психолог раскрыла мотивы мамочек-фетишисток

В Сети развернулись бурные обсуждения среди молодых мам, которые делятся необычными предпочтениями, связанными с уходом за детьми после родов. Некоторые признаются, что им нравится нюхать использованный подгузник, утверждая, мол он «пахнет молочком». Одна из женщин написала, что обожает запах подмышек своей дочери, который якобы отдаёт сырным соусом. Другая россиянка рассказала, что ей приятен аромат фекалий сына на грудном вскармливании.

Список подобных фетишей продолжила мамочка, которая буквально сходит с ума, добывая из носа и ушей ребёнка сопли и серу. Другие женщины признаются, что обнюхивают у младенцев пальцы рук, голову, ягодицы, ноздри, а также потные ноги. Одна из пользовательниц добавила, что ей нравится запах шеи малыша – смесь молока и пота.

Клинический психолог Лилия Гладких не видит проблем в том, что матери нравится аромат собственного ребёнка. По словам эксперта, это заложено биологией и эволюцией. С древнейших времён обоняние служит одним из главных каналов считывания информации, помогая определять «своего» и «чужого», а также чувствовать опасность и близость. Грань между нормой и патологией проходит там, где запах перестаёт быть просто приятным фоном и превращается в объект навязчивых действий.

«Если женщина испытывает не просто нежность, а болезненную зависимость от запаха, если он заменяет другие формы контакта или вызывает стойкие эротические фантазии — это повод обратиться к психотерапевту. Но в подавляющем большинстве случаев речь идёт о здоровом проявлении материнского инстинкта», — объяснила собеседница РИАМО.

Ранее в Казани супруги обратились с иском к частной клинике после того, как у них родился ребёнок, несмотря на проведённую вазэктомию. Семья оценила ущерб в 15 млн рублей. 41-летний Роман и 35-летняя Дина Кудрявцевы воспитали двоих детей и решили, что с них довольно.