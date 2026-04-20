20 апреля, 12:07

В Минздраве сообщили о росте ожирения среди мальчиков в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

В России растёт распространенность детского ожирения, особенно среди мальчиков. При этом общий показатель заболеваемости среди мужчин и женщин сравнялся. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

«Есть такая тенденция, увеличения распространенности детского ожирения. В основном более тучными стали мальчики», — сказала Драпкина на пресс-конференции Российского национального конгресса «Человек и лекарство».

По её словам, ожирение чаще других факторов сохраняется во взрослом возрасте, особенно у мужского пола. Ведомство подчёркивает важность профилактики и ранней диагностики избыточного веса у детей, так как это напрямую влияет на их здоровье в будущем. Рекомендации Минздрава включают сбалансированное питание и достаточную физическую активность.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ожирение в России может достичь масштабов эпидемии, сравнимой с диабетом. По его словам, страна входит в первую десятку по темпам роста этого заболевания, и его можно приравнять к диабету. При этом основными угрозами здоровью он назвал сердечно-сосудистые и онкологические болезни.

Анастасия Никонорова
