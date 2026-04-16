Рост психических расстройств у подростков объяснили снижением гормона «альфачей»

За десять лет число подростков с психическими расстройствами заметно выросло. Психиатр Алексей Казанцев проанализировал причины этой тенденции. Эксперт связывает проблему с образом жизни современных молодых людей.

Казанцев выделил несколько ключевых факторов. Важную роль играет увлечение видеоиграми, отметил врач в интервью Kp.ru. Также на психику давят школьные нагрузки и недостаток спорта.

Врач пояснил, что игровая зависимость часто проявляется в 17–18 лет. В этом возрасте у юношей должен происходить гормональный всплеск, активная выработка тестостерона (гормона «альфачей»). Но у многих пациентов этот показатель снижен. Казанцев добавил — у таких подростков часто наблюдается ожирение по женскому типу, слабо развиты вторичные половые признаки. Они питаются фастфудом, некоторые уже пробуют сидр. Гиперопека родителей тоже играет роль — ребёнок растёт в изоляции, без друзей, спорта и личных отношений.

Ранее психолог назвала страхи причиной жестокости современных подростков. По словам эксперта, решение проблемы кроется в выстраивании в семье чётких границ, эмоциональной поддержке и открытом диалоге.