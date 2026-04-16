Интернет лечит или калечит? Нарколог объяснил всплеск психических проблем у подростков

Интернет является ключевым фактором роста психических расстройств среди российских подростков. Об этом заявил нарколог Василий Шуров.

Эксперт пояснил, что сеть сделала самодиагностику доступнее. Люди стали больше знать о ментальном здоровье. Поэтому они чаще обращаются к специалистам.

В России действительно не хватает детских психиатров и психотерапевтов, сказал Шуров в интервью NEWS.ru. Но врач уточнил, что большинству подростков нужны просто психологи. Эти специалисты работают с пубертатным кризисом и проблемами взросления.

