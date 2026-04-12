«Раздеваются и бьются об асфальт»: Как вести себя с адептами весеннего обострения на улице

При встрече с неадекватным прохожим весной важно не подходить к нему и сразу вызывать полицию — агрессивное поведение может быть непредсказуемым и опасным. Об этом интернет-изданию Regions.ru сообщила врач-психиатр Елизавета Жесткова.

По словам специалиста, люди, которые обнажаются в общественных местах, чаще всего являются эксгибиционистами. Они не обязательно страдают тяжёлыми расстройствами и могут не представлять угрозы.

«Их лучше просто не замечать. Эксгибиционисты как раз хотят вызвать у нас реакцию. Лучше сделать вид, что вы их не видите, отойти подальше и ничего больше не делать», — советует эксперт.

Если же человек бьётся головой об асфальт, кричит и ведёт себя агрессивно, приближаться к нему категорически запрещено. Такой персонаж может оказаться опасным и агрессивным, поэтому лучше обратиться в полицию или позвонить в скорую.

Когда приходит тепло, многие ощущают не только подъём энергии, но и беспокойство, вспышки гнева или упадок сил. Ранее психолог рассказала, почему весенняя перестройка организма становится таким испытанием и как пережить этот этап без ущерба для психического здоровья.