«Раздеваются и бьются об асфальт»: Как вести себя с адептами весеннего обострения на улице
Психиатр заявила, что эксгибиционистов на улице лучше просто не замечать
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder
При встрече с неадекватным прохожим весной важно не подходить к нему и сразу вызывать полицию — агрессивное поведение может быть непредсказуемым и опасным. Об этом интернет-изданию Regions.ru сообщила врач-психиатр Елизавета Жесткова.
По словам специалиста, люди, которые обнажаются в общественных местах, чаще всего являются эксгибиционистами. Они не обязательно страдают тяжёлыми расстройствами и могут не представлять угрозы.
«Их лучше просто не замечать. Эксгибиционисты как раз хотят вызвать у нас реакцию. Лучше сделать вид, что вы их не видите, отойти подальше и ничего больше не делать», — советует эксперт.
Если же человек бьётся головой об асфальт, кричит и ведёт себя агрессивно, приближаться к нему категорически запрещено. Такой персонаж может оказаться опасным и агрессивным, поэтому лучше обратиться в полицию или позвонить в скорую.
Когда приходит тепло, многие ощущают не только подъём энергии, но и беспокойство, вспышки гнева или упадок сил.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.