Психиатры назвали главную причину бума антидепрессантов в России

Российский фармрынок фиксирует рекордный спрос на антидепрессанты. Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов, в первом квартале 2026 года продажи этих препаратов увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов назвал антидепрессанты одной из самых быстрорастущих групп лекарств.

По итогам 2025 года россияне купили 23,4 миллиона упаковок антидепрессантов — почти на четверть больше, чем годом ранее. Психиатр Игорь Лазарев связал рост с двумя факторами. Во-первых, люди перестали стесняться обращаться к врачам — это больше не считается чем-то постыдным. Во-вторых, сказалась общая стрессовая обстановка.

«Последние шесть лет, с начала пандемии, мы из одного стресса проходим в другой», — пояснил специалист.

Ранее обсуждалась инициатива по расширению программы лекарственного обеспечения в рамках системы ОМС с возможностью бесплатного или частично оплачиваемого предоставления антидепрессантов гражданам, испытывающим финансовые трудности. Речь идёт о включении в систему лекарственного обеспечения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств.