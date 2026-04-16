Музыка достучалась даже до самых хрупких: что нашли учёные у очень недоношенных детей

Музыка может заметно влиять даже на очень недоношенных младенцев. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Scientific Reports.

В работе участвовали 23 младенца, родившиеся раньше 32-й недели беременности. Одним включали специально написанный шестиминутный музыкальный фрагмент, у других была контрольная группа без музыкального воздействия.

Во время прослушивания у детей из музыкальной группы исследователи зафиксировали меньше признаков дистресса и меньше морганий по сравнению с исходным состоянием. В контрольной группе таких изменений не увидели.

Кроме того, после музыки у младенцев выросли показатели, связанные с парасимпатической активностью, то есть с более спокойным и восстановительным состоянием организма. Авторы интерпретируют это как признак расслабления после прослушивания.

При этом исследование не говорит, что музыка «лечит» недоношенность или гарантирует долгосрочный эффект. Речь ид>т о краткосрочных поведенческих и физиологических изменениях у клинически стабильных детей. Авторы считают, что такие данные помогают лучше понять, как музыкальное воздействие может работать в самом начале жизни, в том числе у хрупких пациентов в неонатологии.

Ранее в Видновском перинатальном центре Московской области выписали мальчика, которого медики выхаживали около двух месяцев после преждевременного рождения. Беременную женщину экстренно доставили в стационар на 28-й неделе беременности из-за кровотечения. Новорождённый появился на свет с массой 1 килограмм 250 граммов и ростом 38 сантиметров.