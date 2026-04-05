Вероятность — один на миллион: В Петербурге родились однояйцевые четверняшки

В одном из роддомов Санкт-Петербурга произошёл крайне редкий случай — у женщины родились сразу четыре девочки, причём речь идёт об однояйцевой четверне. Об этом сообщили в пресс-службе перинатального центра №17.

Петербурженка впервые в России родила однояйцевых четверняшек.

«В медицине рождение четверни — это всегда событие экстра-класса, требующее ювелирной точности, колоссальной выдержки и слаженной работы огромной команды», — говорится в сообщении.

Роды прошли на 32-й неделе беременности. На свет появились четыре сестры, каждая из которых сразу была передана под наблюдение специалистов. По медицинской статистике, подобные случаи встречаются крайне редко. Вероятность рождения монохориальной, то есть однояйцевой четверни, оценивается примерно как один на 15,5 миллиона родов.

Оперативное вмешательство проводилось под руководством главного врача учреждения, доктора медицинских наук и профессора Антона Михайлова. В работе также участвовали опытные акушеры-гинекологи, включая заведующую дородовым отделением Юлию Янкевич и врача Яну Пилюгину.

В операционной находилась большая команда специалистов. В процессе были задействованы анестезиологи-реаниматологи, медицинские сёстры и акушерки, обеспечившие проведение процедуры и безопасность пациентки. Сразу после рождения каждой из девочек занимались неонатологи. Их задачей было обеспечить новорождённым необходимую поддержку и уход в первые минуты жизни.

Вес младенцев составил от 1360 до 1640 граммов, рост — от 37 до 41 сантиметра. Для такого срока беременности эти показатели считаются хорошими. Врачи отметили, что успешный исход стал возможен благодаря правильному ведению беременности и слаженной работе медицинской команды. Родителям пожелали здоровья и благополучия, а новорождённым — дальнейшего роста и развития.

