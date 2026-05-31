«Счёт идёт на минуты»: Назван смертельно опасный недуг, маскирующийся под недомогание

Одна из самых коварных особенностей анафилактического шока заключается в том, что он может развиваться без классических кожных проявлений: сыпи, зуда и покраснения, из-за чего люди часто принимают недуг за обычное недомогание, предупредил врач Сергей Симбирцев.

По его словам, анафилаксия — это тяжёлая аллергическая реакция, способная убить человека за считаные минуты, если вовремя не прийти на помощь. Чаще всего её провоцируют продукты питания, лекарства, укусы пчёл и ос, а также латекс. Недуг почти всегда поражает сразу несколько систем организма.

Со стороны сердечно-сосудистой системы это резкое падение давления, которое проявляется внезапной слабостью, бледностью, головокружением, учащённым сердцебиением и даже обмороком, а со стороны дыхания — чувство «комка» в горле, осиплость, свистящее дыхание, кашель и одышка.

Заподозрить анафилаксию можно, если после контакта с потенциальным аллергеном у человека появилось сразу несколько симптомов из разных систем организма, например, проблемы с дыханием и головокружение, либо боли в животе, сыпь или резкое падение давления. При подозрении на анафилактический шок ни в коем случае нельзя ждать, что симптомы пройдут сами собой — промедление может стоить жизни.

«В медицине есть понятие «золотого часа», но при анафилаксии счёт иногда идёт даже не на часы, а на минуты», — отметил собеседник «Газеты.ru».

