«Хрум-хрум, и добро пожаловать в реанимацию»: Аллерголог рассказал о коварстве яблок и орехов весной

При перекрёстной аллергии свежие яблоки, орехи и даже морковь могут вызвать зуд во рту, а в тяжёлых случаях — отёк гортани, требующий вызова скорой. Об этом в беседе с RT рассказал аллерголог Даниил Щепеляев.

«Каждую весну тысячи людей с поллинозом ловят неприятный сюрприз: после первого свежего яблока или горсти миндаля во рту появляется зуд, а к чиханию от пыльцы прибавляется першение в горле и кашель. Это явление называют синдромом оральной аллергии — реакцией, которая иногда выглядит безобидно, а иногда заканчивается отёком гортани», — отметил он.

Пыльца берёзы содержит белок Bet v 1, чья форма почти копирует белки яблока, груши, персика, вишни, моркови, сельдерея, сырого картофеля, фундука и миндаля (сходство до 70%). Иммунная система ошибочно атакует эти продукты. Симптомы — зуд языка, нёба, губ, лёгкий отёк — обычно появляются через 1–5 минут и ограничиваются ртом. Но орехи (фундук, миндаль, грецкий) и соя могут вызвать отёк гортани, удушье, падение давления — это анафилаксия, поэтому здесь уже нужна скорая, сказал врач.

Щепеляев перечислил частых виновников: косточковые (яблоко, груша, персик, вишня, абрикос), ягоды (клубника, малина), овощи (морковь, сельдерей, сырой картофель, томаты, огурцы), орехи и бобовые (фундук, миндаль, арахис, соя), зелень (петрушка, укроп, тмин, кориандр). Киви, манго и авокадо (перекрёст с латексом и амброзией) — реже.

Термически обработанные продукты безопасны: печёное яблоко, варенье, тушёная морковь, орехи в выпечке не вызывают реакции. В сезон цветения берёзы лучше есть сырые фрукты и овощи в межсезонье. При первых симптомах аллерголог советует обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением.

