Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 05:05

Синдром Стивенса-Джонсона: Что за аллергия на лекарства вызвала у россиянки кровь из губ

Обложка © GigaChat / Life.ru

После приёма препарата от мигрени россиянка попала в больницу с отёком лица, высыпаниями на коже и кровотечением изо рта и губ, у неё диагностировали синдром Стивенса-Джонсона, обратил внимание врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок. По его словам, это редкое и опасное аллергическое заболевание, при котором лекарство провоцирует иммунную систему на атаку клеток человека.

Препарат становится «мостиком», превращающим родные белки в чужеродные, и процесс отторжения продолжается, пока лекарство полностью не выведется из организма, пояснил эксперт. Частота синдрома составляет от одного до шести случаев на миллион человек в год, причём в последние десятилетия этот показатель растёт. Заболевание может развиться в любом возрасте, но риск выше у людей старше 40 лет.

В группе риска также пациенты с ВИЧ, системной красной волчанкой, онкологией и другими сопутствующими патологиями. Синдром чаще встречается у азиатов и людей с тёмной кожей, а также зимой и ранней весной. У детей болезнь чаще рецидивирует, тогда как смертность выше среди пожилых пациентов. К основным симптомам относятся сыпь, воспаление и отёк.

«Синдром Стивенса-Джонсона возникает редко, потому что для его появления у человека должна быть какая-то генетическая особенность, которая приводит к такому воздействию препарата. Такие люди попадаются в популяции очень и очень редко», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее россиянам рассказали, может ли сотрудник-аллергик уйти на удалёнку в период обострения. Кроме того, сексолог предупредила, что аллергия на секс лишает россиян плотских утех.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar