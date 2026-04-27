Синдром Стивенса-Джонсона: Что за аллергия на лекарства вызвала у россиянки кровь из губ

После приёма препарата от мигрени россиянка попала в больницу с отёком лица, высыпаниями на коже и кровотечением изо рта и губ, у неё диагностировали синдром Стивенса-Джонсона, обратил внимание врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок. По его словам, это редкое и опасное аллергическое заболевание, при котором лекарство провоцирует иммунную систему на атаку клеток человека.

Препарат становится «мостиком», превращающим родные белки в чужеродные, и процесс отторжения продолжается, пока лекарство полностью не выведется из организма, пояснил эксперт. Частота синдрома составляет от одного до шести случаев на миллион человек в год, причём в последние десятилетия этот показатель растёт. Заболевание может развиться в любом возрасте, но риск выше у людей старше 40 лет.

В группе риска также пациенты с ВИЧ, системной красной волчанкой, онкологией и другими сопутствующими патологиями. Синдром чаще встречается у азиатов и людей с тёмной кожей, а также зимой и ранней весной. У детей болезнь чаще рецидивирует, тогда как смертность выше среди пожилых пациентов. К основным симптомам относятся сыпь, воспаление и отёк.

«Синдром Стивенса-Джонсона возникает редко, потому что для его появления у человека должна быть какая-то генетическая особенность, которая приводит к такому воздействию препарата. Такие люди попадаются в популяции очень и очень редко», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».