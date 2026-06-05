ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 07:25

Лето без соплей и слёз: В России создали уникальную вакцину от аллергии на березу

Скворцова: Регистрация вакцины от пыльцы березы намечена на 2026 год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shishkina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shishkina

В России планируют зарегистрировать вакцину от аллергии на пыльцу берёзы. Это может случиться уже в сентябре 2026 года, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на полях ПМЭФ.

По её словам, это будет первая отечественная вакцина такого типа.

«Это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина», — сказала Скворцова РИА «Новости».

В настоящий момент средство проходит третью фазу клинических испытаний. Предварительные данные свидетельствуют, что оно безопасно и хорошо переносится пациентами.

Предполагается, что вакцину нужно будет вводить пятикратно перед началом сезона цветения.

«Счёт идёт на минуты»: Назван смертельно опасный недуг, маскирующийся под недомогание
«Счёт идёт на минуты»: Назван смертельно опасный недуг, маскирующийся под недомогание

Ранее Life.ru писал, что число обращений к аллергологам и иммунологам в России за год выросло примерно на 15% на фоне распространения тополиного пуха и сопутствующих факторов, сообщила аллерголог Юлия Харина. По её словам, пух не является аллергеном, но переносит пыльцу и загрязнения, а у курильщиков слизистая более уязвима.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Вероника Скворцова
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar