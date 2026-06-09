Момент мощного взрыва газа в дагестанском Кизилюрте попал на видео, кадры быстро разошлись по местным пабликам.

По предварительным данным, причиной крупного возгорания мог стать прорыв газовой трубы рядом с автозаправочной станцией. Из повреждённого участка под сильным напором вырывается газ и горит ярким факелом.

Момент мощного взрыва газа в дагестанском Кизилюрте. Видео © Telegram/Что там у дагестанцев?

Позже появилась информация о трёх взрывах на магистральном газопроводе. Предварительно, речь идёт о трубе диаметром 1200 мм. На место оперативно прибыли экстренные службы. Территорию вокруг очага возгорания оцепили, специалисты работают рядом с повреждённым газопроводом.

Также рассматривается возможность эвакуации жителей ближайших домов. В Кизилюртовском районе у места пожара дежурят бригады скорой помощи. Информации о пострадавших на данный момент нет.