Огненный факел высотой 15 метров поднялся после взрыва газопровода в Дагестане
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В Кизилюртовском районе Дагестана после взрыва на магистральном газопроводе образовалось факельное горение высотой до 15 метров. По уточнённым данным регионального ГУ МЧС, ЧП произошло между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах.
Речь идёт об участке магистрального газопровода Моздок — Казимагомед. После взрыва началось открытое горение газа.
Ранее сообщалось о трёх взрывах на газопроводе в районе Кизилюрта. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. На месте продолжают работать специалисты. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки.
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