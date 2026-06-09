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9 июня, 19:04

Огненный факел высотой 15 метров поднялся после взрыва газопровода в Дагестане

Обложка © Telegram / Блог Дагестана / новости

Обложка © Telegram / Блог Дагестана / новости

В Кизилюртовском районе Дагестана после взрыва на магистральном газопроводе образовалось факельное горение высотой до 15 метров. По уточнённым данным регионального ГУ МЧС, ЧП произошло между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах.

Речь идёт об участке магистрального газопровода Моздок — Казимагомед. После взрыва началось открытое горение газа.

Момент мощного взрыва газа в дагестанском Кизилюрте попал на видео
Момент мощного взрыва газа в дагестанском Кизилюрте попал на видео

Ранее сообщалось о трёх взрывах на газопроводе в районе Кизилюрта. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. На месте продолжают работать специалисты. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки.

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Полина Никифорова
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