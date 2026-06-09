Огненный факел высотой 15 метров поднялся после взрыва газопровода в Дагестане

В Кизилюртовском районе Дагестана после взрыва на магистральном газопроводе образовалось факельное горение высотой до 15 метров. По уточнённым данным регионального ГУ МЧС, ЧП произошло между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах.

Речь идёт об участке магистрального газопровода Моздок — Казимагомед. После взрыва началось открытое горение газа.

Ранее сообщалось о трёх взрывах на газопроводе в районе Кизилюрта. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. На месте продолжают работать специалисты. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки.