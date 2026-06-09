Стала известна предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане

Предварительной причиной возгорания на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация участка трубопровода. Об этом сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своём Telegram-канале.

«Предварительная причина происшествия — разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий», — говорится в сообщении Исрафилова.