Стала известна предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане
Причиной пожара на газопроводе в Дагестане могла стать разгерметизация трубы
Обложка © MAX / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Предварительной причиной возгорания на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация участка трубопровода. Об этом сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своём Telegram-канале.
«Предварительная причина происшествия — разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий», — говорится в сообщении Исрафилова.
Напомним, инцидент произошёл вечером во вторник между населёнными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. На газопроводе «Моздок — Казимагомед» прогремели три взрыва, после чего вспыхнул факел высотой до 15 метров. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, возгорание уже ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. После пожара начала работать горячая линия.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.